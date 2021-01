Tychy. Przechodził przez ulicę na czerwonym świetle, trafił do aresztu

Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy w Tychach komendy prowadzili działania "Bezpieczny Pieszy” skierowane głównie na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który zlekceważył przepisy i przeszedł przez przejście dla pieszych pomimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Podczas wykonywania czynności okazało się, że 33-latek był poszukiwany. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego , gdzie ma odbyć karę pozbawienia wolności.

Częstochowa. Poszukiwany ukrył się w łazience

Jeden z nich, 61-latek poszukiwany był trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Gdy usłyszał pukanie do drzwi, schował się przed policjantami w łazience. O tym, że nie była to dobra kryjówka przekonał się zaraz po wejściu kryminalnych do mieszkania. Teraz mężczyzna spędzi prawie 2,5 roku w zakładzie karnym.