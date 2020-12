Koronawirus w Polsce. Zakażeni COVID-19 uciekli ze szpitala

Zgłoszenie o ucieczce pierwszego z chorych służby otrzymały w poniedziałek po południu. Chodziło o 72-latka, którego stan zdrowia wskazywał, że powinien on pozostać w lecznicy.

Koronawirus w Polsce. Mężczyzna zakażony COVID-19 i w złym stanie zdrowia ukrywał się w mieszkaniu

"Mężczyzna był w złym stanie zdrowia, w dodatku miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Trop zaprowadził kryminalnych do mieszkania, w którym 72-latek był zameldowany. W lokalu jednak panowała cisza, światła były zgaszone, a na pukanie do drzwi nikt nie odpowiadał" – przekazała częstochowska policja.

Na miejsce do pomocy została wezwana straż pożarna. Strażacy najpierw dokonali sprawdzenia pomieszczeń przez okno znajdujące się na 3 piętrze, a następnie wyważyli drzwi wejściowe do mieszkania. Gdy funkcjonariusze weszli do środka, odnaleźli tam poszukiwanego 72-latka.