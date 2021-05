Tychy. Podwórko po rewitalizacji. Przyjazne miejsce dla seniorów i dzieci

Prace przy projekcie pn. „Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33” zakończyły się pod koniec 2020 roku, ale dopiero teraz, wiosną można w pełni docenić efekty. - Zrobiło się cieplej, wyrosła trawa, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Przestrzeń nareszcie została uporządkowana. Mamy miejsce gdzie możemy odpocząć, posiedzieć, a dzieci mają gdzie się bawić. Od początku zależało mi na prostych i naturalnych rozwiązaniach, by to co powstanie wpisywało się w zieleń, która jest dookoła. Drewno, nowe nasadzenia m.in. bluszcz, trawy ozdobne to wszystko tworzy klimat–mówi Jakub Cikała, wnioskodawca projektu.