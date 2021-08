Tychy. Nowy plac zabaw, jest naturalnie i estetycznie

– Zależało nam, by kolorystyka, zastosowane materiały i cały charakter placu nawiązywał do natury. To ważny element tego projektu, ale także innych realizowanych w mieście, z punktu widzenia nie tylko estetyki miejsca, ale i poszanowania przestrzeni, w których realizujemy tego typu inwestycje. Odchodzimy od krzykliwych kolorów, sztucznych materiałów i uszczelnionych nawierzchni. W zamian wprowadzamy naturalne materiały m.in. piasek czy drewno – tłumaczy Hanna Skoczylas zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.