Tychy. Mieszkańcy zagłosowali, w mieście powstanie sad

Owocowe drzewa i krzewy zasadzą w sadzie sami mieszkańcy miasta podczas specjalnych warsztatów - ich termin zostanie ustalony, gdy przestrzeń ogrodu będzie do tego odpowiednio przygotowana. Zaangażowanie mieszkańców we wspólne urządzanie sadu to jedno z założeń obywatelskiego projektu. Drzewa zostaną zasadzone jesienią, najdalej do połowy listopada.