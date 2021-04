Tychy. Miasto walczy z kopciuchami. Będą dotacje na ich likwidację

Tychy zapowiedziały nabór wniosków o dotacje do wymian źródeł ciepła przez mieszkańców, którzy planują inwestycje w 2022 r. lub do maja 2023 r.

Zgodnie z informacjami tyskich samorządowców, procedura rozstrzygnięcia konkursu RPO ujmującego ich projekt nastąpi w grudniu br. Oznacza to, że umowy miasta z mieszkańcami będą mogły być podpisywane najwcześniej w I kw. 2022 r. W związku z tym dofinansowanie kierowane będzie do mieszkańców, którzy planują wymianę źródła ciepła w 2022 r., względnie do końca czerwca 2023 r.

Szacunkowa wartość projektu to ponad 5,5 mln zł. Wysokość dotacji będzie mogła wynieść do 10,4 tys. zł na budynek, w zależności od instalowanego źródła ciepła (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych). Budynki zgłaszane do dotacji muszą spełniać lub do 15 maja 2023 r. spełnić minimalny standard efektywności energetycznej (częściowa termomodernizacja).

Tychy. Będą dotacje na wymianę pieców węglowych

Dotację będzie mógł dostać każdy mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki. Przede wszystkim posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z niskoemisyjnych źródeł ciepła: przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej lub kotłem gazowym (tylko w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie), albo też kotłem na biomasę (tylko w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej lub gdy podłączenie to nie jest uzasadnione ekonomicznie).

Wymiana musi nastąpić w budynku spełniającym zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej, czyli w którym do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku (2021 r.) wykonano prace termomodernizacyjne: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz modernizację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków. Alternatywnie dopuszczane jest posiadanie pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed 2021 r.

Dotacje będą przyznawane w drodze konkursu. Termin składania wniosków przewidziano od 27 kwietnia do 28 maja br. W przypadku dużej liczby wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania kwoty alokacji wynoszącej 5 mln 527 tys. zł.

Szczepienia na COVID-19 w Rzeszowie. Ministerstwo Zdrowia zabrało głos