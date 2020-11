Tychy. Koronawirus pokrzyżował plany, nie będzie Jarmarku Bożonarodzeniowego

Trudna decyzja o odwołaniu Tyskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

"Od lat Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu miejskich imprez. Okazją do spotkań z bliskimi, przyjaciółmi, ale też do zrobienia świątecznych zakupów od lokalnych rzemieślników. Świetnie wprowadza nas wszystkich w magiczny klimat świąt i pozwala poczuć tę wspaniałą świąteczną atmosferę. Tym trudniej przyszło nam podjąć decyzję o odwołaniu jarmarku w tym roku...Przez cały czas Miejskie Centrum Kultury w Tychach i wszystkie osoby zaangażowane w naszym mieście w organizację tego wydarzenia prowadzili przygotowania wierząc, że uda się go zrealizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Mieliśmy nadzieję, że mimo restrykcji może odbyć się w zmienionej formule. Niestety. Wzrost zachorowań na koronawirusa oraz nowe obostrzenia dotykające gastronomię uniemożliwiają organizację tego wydarzenia. Mam szczerą nadzieję, że za rok wszyscy spotkamy się na Placu Baczyńskiego i znów będziemy mogli cieszyć się uczestnictwem w Tyskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Teraz jednak najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich...” - napisał Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.