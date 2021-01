- 6 stycznia, na zmianie nocnej, z linii produkcyjnej zakładu grupy PSA w Tychach zjechał 500-tysięczny silnik PureTech. Jubileuszowa jednostka trafi do opla grandlanda X, który zostanie wyprodukowany w należącym do Grupy zakładzie w Sochaux - poinformowała w komunikacie Agnieszka Brania, kierownik ds. komunikacji fabryk PSA w Polsce.

Dyrektor tyskiego zakładu Janusz Puzoń ocenił, że 2020 r. postawił przed fabryką trudne i niespodziewane wyzwania. - Poddał próbie naszą gotowość do sprawnego odpowiadania na szybko zmieniające się warunki biznesowe w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej . Przeszliśmy pomyślnie tę próbę, realizując cały założony plan produkcyjny - zaznaczył.

Tychy. 500 tysięcy silników

Jako część Grupy PSA, zakład dostarcza jednostki napędowe do pojazdów należących do jej marek: Peugeot, Citroen, Opel i DS. Produkowane w Tychach silniki są montowane w takich samochodach, jak: peugeot 208, peugeot 3008, citroen c5 aircross, citroen c4, ds3 crossback, ds7 crossback, opel corsa czy opel mokka. Zakład w Tychach dostarcza silniki do 19 fabryk Grupy na świecie.