Tragedia na DK88. Potworne zderzenie w Gliwicach

Do tragicznego wypadku doszło w Gliwicach (woj. śląskie) w ciągu drogi krajowej numer 88.

Tragedia w Gliwicach. Nie żyje 17-latek

Pierwsza informacja o zdarzeniu wpłynęła do stanowiska kierowania w Gliwicach około godziny 22 w środę 17 marca. Na miejsce wysłano policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Z informacji przekazanej dyżurnemu wynikało, że na DK88 doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Informację tę potwierdził patrol, który dotarł na miejsce.

Gliwice. Tragiczny wypadek. "Na miejsce przyjechali rodzice"

- Jadący od strony Bytomia kierowca, uderzył w pieszego, który na wysokości ul. Wojciecha wbiegł na jezdnię. 17-latka mimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować - przekazał Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - To ogromna tragedia. Na miejsce zdarzenia przyjechali rodzice chłopaka - dodał funkcjonariusz.

W sprawę włączona została prokuratura. Pod jej nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli zwłoki 17-latka do sekcji, a także ślady i dokumentację z miejsca wypadku, która posłuży do zbadania dokładnych okoliczności, w jakich doszło do tragedii.