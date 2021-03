Tarnowskie Góry. Uciekając przed policjantami trafił na cmentarz

Policja w Tarnowskich Górach poinformowała o zatrzymaniu dwóch mieszkańców Bytomia. - Tuż przed północą policjanci patrolowali miasto. W pewnej chwili, na widok radiowozu, kierowca samochodu jadącego z przeciwnego kierunku gwałtownie skręcił w boczną uliczkę. Takie zachowanie wydało się podejrzane policjantom i postanowili zatrzymać kierowcę opla do kontroli drogowej – opisują policjanci.

Tarnowskie Góry. Uciekali przez policją

Stróże prawa przystąpili do kontroli. Po sprawdzeniu danych personalnych osób będących w pojeździe, szybko wyszło na jaw, że na fotelu pasażera siedział poszukiwany mężczyzna. 33-latek z Bytomia był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach celem doprowadzenia do aresztu. Za przestępstwa, których się dopuścił, mężczyzna w celi spędzi najbliższy rok.

Kierowca opla też nie był bez winy. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami,a stan techniczny samochodu, którym się poruszał, pozostawiał wiele do życzenia. Policjanci ustalili, że auto nie miało ubezpieczenia oraz aktualnego przeglądu. Przednia szyba była pęknięta, opony były w różnych rozmiarach, a akumulator nie był przymocowany do elementów konstrukcyjnych pojazdu.