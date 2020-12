Tarnowskie Góry. Połasili się na katalizator, właściciel nie odpuścił

Tarnowskie Góry. Zatrzymani na stacji benzynowej

Już po chwili 33-latek i o dwa lata młodszy jego kompan zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. W trakcie przeszukania samochodu mężczyzn policjanci znaleźli w nim między innymi przedmioty służące do kradzieży: piłkę do metalu, łomy oraz różnego rodzaju klucze. Bytomianie usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, za co grozi im nawet pięć lat więzienia.