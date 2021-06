Tarnowskie Góry. Podpalone mlekomat i przenośna toaleta. Wandal w rękach policji

- W tym samym miesiącu na ulicy Piastowskiej w Tarnowskich Górach, w jednej z kamienic doszło do zniszczenia aż siedmiu dzwonków bezprzewodowych, których używały osoby niepełnosprawne do przywołania obsługi, by skorzystać z windy. Tu straty wyniosły blisko 2 tysiące złotych – informuje śląska policja.