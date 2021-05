Tarnowskie Góry. Morsujesz, tak? A robiłeś to pod ziemią?

Pandemia koronawirusa uświadomiła nam, że niewiele trzeba by być szczęśliwym. Bo jak inaczej nazwać reakcje osób, które decydują się dobrowolnie wejść do lodowatej wody by pobyć w niej kilka minut.

Share

Tarnowskie Góry. W Sztolni Czarnego Pstrąga spotkamy... morsów. Źródło: SMZT