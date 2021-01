Szarpanina w Rybniku. Przed klubem padły strzały ostrzegawcze, użyto grantów

Rybnik (woj. śląskie) - to tu w nocy z soboty na niedzielę 31 stycznia doszło do szarpaniny z policją, której powodem było otwarcie lokalnego klubu - drugi weekend z rzędu.

Rybnik. Starcia z policją przed klubem. Użyto granatów hukowych

Na miejscu chwilę po godzinie 21 pojawiły się oddziały policji z Rybnika oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic. Sanepid podjął decyzję o zamknięciu klubu, decyzję, jak tłumaczy policja, dostarczono do rąk właściciela.

- Następnie mundurowi poinformowali uczestników imprezy o zamknięciu lokalu i konieczności wyjścia z klubu. Część uczestników dobrowolnie opuściła lokal, a część osób nie chciała dostosować się do poleceń stróżów prawa - informuje śląska policja.

Właśnie wtedy miało dojść do starć z funkcjonariuszami. Część osób nie chciała opuścić lokalu, z kolei osoby na zewnątrz miały rzucać w służby śnieżkami oraz butelkami. - Policjanci podawali komunikaty wzywające do rozejścia się, kiedy to nie przyniosło rezultatu wobec agresywnych uczestników zgromadzenia, użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci ręcznych miotaczy gazu, pałek służbowych, granatów hukowych, oddali także strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowej - czytamy.