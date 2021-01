Rybnik. Klub otwarty, przed wejściem kolejka. Właściciel do inspektorek sanepidu: "Nie wejdziecie"

Długa kolejka osób ustawiła się przed godz. 21 przed klubem muzycznym Face2Face w Rybniku. Właściciele - mimo obostrzeń wprowadzonych przez rząd, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce - drugi tydzień z rzędu otworzyli drzwi klubu dla swoich klientów. Każda osoba, która wchodziła do środka deklarowała, że bierze udział w Strajku Przedsiębiorców.

- Wspieramy ten klub, bo został pozostawiony sam sobie. Ludzie tak samo zarażają się w galeriach i sklepach spożywczych - mówili Mateusz i Wiktoria cytowani przez Dziennik Zachodni czekając na wejście do lokalu.

Rybnik. Sanepid chce wejść do środka. Właściciel: "Nie możecie skontrolować niczego poza żywnością"

Przypomnijmy: Klub Face2Face to nie jedyne miejsce w Polsce, którego właściciele zdecydowali się na otwarcie. Przez pogarszającą się sytuację ekonomiczną i brak wsparcia finansowego od rządu, coraz więcej klubów, pubów i restauracji rozpoczyna swoją działalność na nowo.

Właściciele mówią jednym głosem: "Nie mamy już nic do stracenia". Podobnie, jak współwłaściciel Face2Face Marcin Koza, który kilka minut przez otwarciem lokalu w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim podkreślał: - Szykujemy się na batalię. Mamy nadzieję, że policja, która według naszych informacji jest już na mieście będzie pilnować bezpieczeństwa na zewnątrz, a nie w klubie, który jest miejscem Strajku Przedsiębiorców i kongresu dziennikarzy.

Przedstawiciele sanepidu w asyście policji już po kilkunastu minutach chcieli wejść do środa Face2Face i przeprowadzić tam kontrolę. Ale właściciel klubu ich nie wpuścił.

- Reprezentuje nas kancelaria prawna, dlatego, jakie wiemy jakie mamy prawa i obowiązki. Od rana byłem u państwa w sanepidzie i pytałem dyrektora o to, kiedy dostanę odpowiedni wniosek dotyczący kontroli w moim lokalu. Odpowiedział, że nigdy, dlatego nigdy nie nie wejdą państwo do mojego lokalu - mówił do przedstawicieli sanepidu właściciel lokalu Marcin Koza. Nagranie z interwencji pojawiło się w internecie.