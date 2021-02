Świętochłowice. Zapomnieli o noszeniu maseczki, ale o narkotykach już nie

Świętochłowiccy stróże prawa kontrowali jedną z ulic przyległych do rejonu śródmieście. W pewnym momencie zwrócili uwagę na mężczyznę idącego chodnikiem, który nie miał nałożonej maseczki. Zatrzymali go. 28-latek, choć próbował zachować spokój, był bardzo zdenerwowany. Sprawiał wrażenia jakby chciał coś ukryć. Jego podejrzane zachowanie nie uszło uwagi policjantów.

- Podczas przeszukania wyszedł powód nerwowego zachowania zatrzymanego. W jego kieszeni policjanci znaleźli zwitek folii aluminiowej z zawartością białej substancji proszkowej. Badanie przy pomocy testera potwierdziło, iż posiadana substancja to amfetamina. Ponadto okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez sąd rejonowy nakazem doprowadzenia do zakładu karnego - informuje świętochłowicka komenda policji.

Świętochłowice. Nie nosili maseczki, odpowiedzą za narkotyki

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do świętochłowickiej komendy. 28-latek usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków, ponadto zgodnie z nakazem sądu trafił do aresztu śledczego.