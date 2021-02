Bielsko-Biała. Znaleźli narkotyki, przy okazji zatrzymali poszukiwanego

Kilka patroli wywiadowczych patrolowało okolice Bujakowa i Kóz. Uwagę jednego z nich zwrócił mężczyzna, który podejrzanie zachowywał się w rejonie jednej z ulic w okolicy cmentarza w Bujakowie. Postanowili go wylegitymować.

35-latek pochodził z Chorzowa i posiadał przy sobie amfetaminę. Narkotyk został zabezpieczony, a mężczyzna zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za które grożą mu trzy lata za kratami.

Bielsko-Biała. Mężczyźni zatrzymani z narkotykami

Chwilę później inny patrol policyjnych wywiadowców skontrolował osobowe bmw, które parkowało w tej samej okolicy co zatrzymany wcześniej chorzowianin. Mężczyzna siedzący za kierownicą sprawiał wrażenie odurzonego narkotykami i wyraźnie denerwował się policyjną dociekliwością. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że 41-letni bielszczanin jest poszukiwany przez sąd, ponieważ miał do odbycia karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, podczas wykonywanych z nim czynności służbowych policjanci znaleźli przy nim amfetaminę.