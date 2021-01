Świętochłowice. Pamiętają o ofiarach tragedii, nie wezmą jednak udziału w przemarszu

Co roku pamiętają o tym, co wydarzyło się w 1945r. Maszerują 10-kilometrową trasą, by uczcić pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej. Tym razem kwiaty i znicze będą musiały wystarczyć, Marszu na Zgodę nie będzie.

W tym roku Marsz na Zgodę nie będzie wyglądał tak samo Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto