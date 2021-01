Świętochłowice. Miał już przewieszoną pętlę, desperat uratowany w ostatniej chwili

Oficer dyżurny policji w Świętochłowicach przyjął zgłoszenie o mężczyźnie, który chce odebrać sobie życie. Do dzielnicy Lipiny pilnie pojechał patrol. Na klatce schodowej w jednym z budynków, mundurowi zastali mężczyznę, który poinformował ich, że jego brat schował się w piwnicy, grożąc, że targnie się na własne życie. Policjanci natychmiast poszli do pomieszczeń piwnicznych, skąd dobiegał hałas i krzyki.

Świętochłowice. Pomoc przyszła w ostatniej chwili

Przez prześwit pomiędzy ścianą i drzwiami zauważy 30-latka trzymającego w rękach kabel przewieszony przez belkę pod sufitem. Mundurowi nie mieli wątpliwości, że desperat zamierza spełnić swoje groźby. Natychmiast podjęli próbę wyważenia drzwi. Ich działanie było bezskuteczne, bowiem świętochłowiczanin zabarykadował się. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny funkcjonariusze wyłamali kratkę w oknie piwnicznym i dostali się do środka. To rozzłościło 30-latka. Mężczyzna stał się agresywny. Pomimo wezwań do zachowania zgodnego z prawem, desperat nie zamieszał się uspokoić. Mundurowi szybko go jednak obezwładnili, a następnie zaopiekowali się nim, aż do przyjazdu załogipogotowania ratunkowego. Badanie trzeźwości wykazało w organizmie mieszkańca miasta blisko promil alkoholu.