Świętochłowice. Kradli przewody telekomunikacyjne, trafili na policjantów

Świętochłowice. Złapani na kradzieży kabli teletechnicznych

Mundurowi postanowili ich wylegitymować. Byli to dwaj mieszkańcy Chorzowa w wieku 41 i 36 lat. Twierdzili, że zbierają surowce wtórne. Policjanci nie dali im wiary. Przeszukali okolicę i pod jednym z pojemników na odpady znaleźli ręczną piłę owiniętą w bluzę, a w jego wnętrzu robocze rękawice. W otwartej studzience z kolei zauważyli przecięty kabel telekomunikacyjny, a obok niej metalowy pręt. - Wyszło na jaw, ze to mężczyźni otworzyli studzienkę i próbowali ukraść z niej przewody. Mężczyźni trafili do celi. - Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu usiłowania kradzieży. Grozi im do 5 lat za kratami. Jednak kara dla 36-latka może być podwyższona nawet o połowę, bowiem dopuścił się przestępstwa w warunkach tzw. recydywy. Na wniosek śledczych prokurator zastosował wobec chorzowian policyjny dozór – podała policja.