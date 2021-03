Świętochłowice. Koniec problemów z pozbyciem się odpadów

Przetarg na budowę PSZOK-u przy ul. Szpitalnej wygrała w styczniu 2021 r. firma PPUH Hydrobud z Chorzowa. W ramach prac uporządkowano teren, a następnie wykonano przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, które będą odprowadzać wody opadowe z terenu. Instalacja będzie służyła również do rozprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z kontenera socjalno-biurowego. Przy wjeździe do punktu wygospodarowane zostały także dodatkowe miejsca parkingowe.

Świętochłowice. W mieście powstanie nowy PSZOK

Do tej pory pozbywanie się tego rodzaju śmieci było sporym problemem dla mieszkańców Świętochłowic. Choć w mieście funkcjonuje już jeden PSZOK na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego, jego lokalizacja na peryferiach stanowi problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych. Do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej będzie można dojechać również środkami komunikacji publicznej. Należy jednak pamiętać, że nie będzie on miejscem składowania odpadów, a jedynie punktem ich odbioru. Wszystkie zebrane odpady będą regularnie wywożone do miejsc ich docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla konkretnego rodzaju odpadu.