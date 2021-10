Świętochłowice. Hodował konopie indyjskie, wpadł, bo nie utrzymał nerwów na wodzy

Policjanci postanowili ich wylegitymować. 37-latek nie potrafił wyjaśnić swojego zdenerwowania. Szybko znalazł się powód takiego zachowania. Mieszkaniec Chorzowa miał w kieszeni spodni środki odurzające. Badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do celi. To był jednak początek jego kłopotów.