Siemianowice Śląskie. Miała być rutynowa kontrola drogowa, finał był zaskakujący

- Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych w stosunku do policjanta i jego rodziny, znieważenia oraz próbę przekupstwa. Prokurator objął podejrzanego policyjnym dozorem oraz zakazał zbliżania się do policjanta i jego rodziny. 30-latkowi grozi osiem lat więzienia.