Strajk kobiet. Mocne wparcie prezydenta Sosnowca dla protestujących

"Jestem mężczyzną, jestem ojcem i w tej sprawie nie mogę milczeć. Naszym obowiązkiem jest wspieranie naszych żon, córek, matek, partnerek i przyjaciółek. Bo tylko Kobiety są w stanie poczuć i przeżyć to, co im zgotowano” - zaczął swoje oświadczenie Chęciński. Umieścił je na Facebooku i nie kryje w nim, że jest z protestującymi. "Co czuję? Bezsilność i żal, a to wszystko po orzeczeniu "pseudo" Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Dlatego bez chwili zastanowienia poszedłem razem z Wami. Weekendowe spacery, ten sosnowiecki i dąbrowski, w których uczestniczyłem, pokazały, że wśród mieszkańców naszego regionu jest niesamowita energia i determinacja. Tysiące ludzi na ulicach. Wkurzonych z bezsilności” - pisze.

"PAMIĘTAJCIE. Religia i wiara nie są niczyimi wrogami. Jestem Katolikiem, chodzę do Kościoła i nie chcę łączyć jednego z drugim. Zaostrzenie prawa aborcyjnego to ewidentnie ukłon, ale w kierunku fundamentalistów. Policja również niczemu nie jest winna. Funkcjonariusze każdego dnia są po prostu oddelegowani do pracy. Wiem, że są wśród nich też tacy, którzy myślą podobnie, jak my wszyscy. Nieważne kim jesteś, gdzie pracujesz, co robisz. Decyzje, które podejmują politycy zawsze na końcu mają wpływ na Ciebie. Gdy podnosiliśmy alarm, że prawica upolitycznia Trybunał Konstytucyjny, że to zamach na wolność w Polsce, wiele osób mówiło „mnie to nie dotyczy”. Dzisiaj już wiemy, że jest inaczej" – kończy.