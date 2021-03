Sosnowiec. Utrudnienia w ruchu. Robotnicy pojawili się na ulicy Piłsudskiego

Prace są następstwem uszkodzenia nawierzchni drogi, do którego doszło w czasie wymiany torowiska pomiędzy jezdniami. Wówczas Tramwaje Śląskie za 1,7 mln zł wyremontowały nitkę prowadzącą od centrum Sosnowca w stronę Milowic. Drugi etap remontu ul. Piłsudskiego za blisko 1 mln zł wykona Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic.

Pierwsze prace będą polegały na wymianie zewnętrznych krawężników i stabilizacji podłoża drogi. – Z tego ruch na odcinku od skrzyżowania z ul. Kresową do ronda im. Władysława Bartoszewskiego będzie się odbywał lewym pasem – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Sosnowiec. Remont ul. Piłsudskiego

Zakres prac całego remontu obejmuje wymianę nawierzchni drogi i krawężników na ok. 1,5 km odcinku jezdni od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Kilińskiego.

W Sosnowcu trwają również prace na ul. Małachowskiego. Przebudowywany jest 400-metrowy odcinek torowiska i jezdni na odcinku od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja. – Linia wbudowana w ul. Małachowskiego to linia jednotorowa, wobec czego nie ma możliwości prowadzenia na niej prac modernizacyjnych przy utrzymanym ruchu tramwajów. Prace rozpoczną się dopiero od lutego, gdyż nie chcieliśmy przerywać ruchu tramwajowego w grudniu, w okresie przedświątecznym, później mieliśmy wiele wolnych dni, a rozpoczynanie prac w środku najzimniejszego miesiąca roku też nie miało większego sensu. Teraz nie ma już powodu, by dłużej zwlekać, więc zaczynamy – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.