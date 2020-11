Sosnowiec. Sygnalizacja świetlna zamiast węzła

Koszt zleconych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych robót to ok. 230 tys. zł. Rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakończenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowy dwóch rond w ciągu ul. Lenartowicza.

Kiedy będzie węzeł w Sosnowcu?

Na to się jednak nie zanosi w najbliższym czasie. Miasto zaplanowało budowę bezkolizyjnego węzła, łączącego trasę S1 z terenami inwestycyjnymi w rejonie dawnej kopalni piasku Maczki-Bór, obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Dańdówka oraz drogą w kierunku centrum miasta - poprzez zbudowaną już częściowo w poprzednich latach dwujezdniową drogę do ul. 11 Listopada.

Katowicki oddział GDDKiA z kolei zaplanował remont ok. 4,9 km trasy S1 w tym mieście, od istniejącego węzła z ul. Lenartowicza do miejsca za jednostronnym zjazdem do terenów inwestycyjnych, które chce skomunikować miasto. Inwestycja Dyrekcji jest związana z dostosowywaniem nośności trasy S1 do obowiązujących norm. W jej obrębie ma znaleźć się nowy węzeł.