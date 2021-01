Sosnowiec. Spacerowali po rondzie przy dźwiękach trąbiących samochodów

Nie poddajemy się, walczymy o swoje – przekonywali ci, którzy spotkali się na nowo powstałym rondzie nad trasą DK94 w Sosnowcu. Wierzą, że uda im się pójść w ślady m.in. Częstochowy, gdzie "Rondo Praw Kobiet" już powstało. To w Sosnowcu byłoby pierwsze w regionie.

Podczas środowego spaceru, policjanci co jakiś czas podjeżdżali do ludzi by sprawdzić, czy grupki nie mają więcej niż pięć osób. Mimo, że ruch samochodów na rondzie był wstrzymany, te przejeżdżające poniżej trasą DK94 wspierały zebranych trąbiąc.