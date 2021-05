Sosnowiec. Sosnowodek czy Rurcio - Sosnowieckie Wodociągi szukają maskotki

Hydrant Henio, Okti Rybka, Sosnowodek, Rurcio, Hyzio i Zasuwek – to propozycje, które mieszkańcy przysłali do Sosnowieckich Wodociągów na konkurs na pluszowego ambasadora przedsiębiorstwa. Firma czeka do 15 maja na kolejne pomysły.

Sosnowiec. Konkurs na maskotkę Sosnowieckich Wodociągów wywołał ogromny odzew. Źródło: UM Sosnowiec