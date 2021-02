Sosnowiec. Rozbili się na drzewie. Co chcieli ukryć przed policją?

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic dzielnicy Stary Sosnowiec doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył tam z dużą siłą w drzewo. Kierowca po wyjściu z z samochodu miał pomóc wydostać się z niego podróżującym z nim pasażerce i dziecku. Następnie wszyscy oddalili się z miejsca zdarzenia.

Sosnowiec. Kierował pod wpływem narkotyków

Stróże prawa ustalili, że samochód prowadził 34-letni mężczyzna, który, jak sam przyznał, zażywał wcześniej narkotyki. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem amfetaminy i marihuany . Towarzysząca mu 23-letnia kobieta miała w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu. Policjanci natychmiast wezwali pogotowie do sześcioletniej dziewczynki, która z widocznymi obrażeniami trafiła pod opiekę lekarzy. Specjaliści zdecydowali o pozostawieniu jej w szpitalu na dalszej obserwacji. O losie zatrzymanych zdecyduje teraz prokurator i sąd.

Nie jest to pierwszy nieodpowiedzialny kierowca, który jazdę skończył na drzewie. Niedawno w Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku na ul. Baczyńskiego. 25-latek kierujący samochodem marki land rover, poruszając się najprawdopodobniej ze znaczną prędkością, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna niestety poniósł śmierć na miejscu. Pasażerka samochodu w stanie ciężkim trafiła do szpitala.