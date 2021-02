Sosnowiec. Przed więzieniem uciekł do Niemiec, nie uniknie kary

- Mężczyzna był poszukiwany od 2016 roku. Sąd Rejonowy w Będzinie wydał za nim list gończy. Miał on do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności. Później organy ścigania z terenu całego kraju wydały za nim również inne dokumenty, na podstawie których był poszukiwany za różne przestępstwa, między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej – podała sosnowiecka komenda.

Sosnowiec. Poszukiwany został znaleziony w Niemczech

Kryminalni z Sosnowca namierzyli 47-latka w Niemczech. Na podstawie tych informacji Prokuratora Okręgowa w Kielcach wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania . Za zgodą niemieckiego sądu został zatrzymany na terenie Niemiec, a następnie przetransportowany do polskiego aresztu.

Sukcesem mogą pochwalić się też żywieccy policjanci. Zatrzymali 52-latka, który był poszukiwany przezSąd Rejonowy w Żywcu na podstawie nakazu doprowadzenia. Jak wynika z materiałów sprawy, 52-latek ma do odbycia karę ponad 2 lat pozbawienia wolności. Stróżę prawa zatrzymali również 45-latka, którego poszukiwał Sąd Rejonowy w Cieszynie. Mężczyzna ma do odbycia wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności. Obaj zatrzymani trafili już do aresztu śledczego w Bielsku-Białej.