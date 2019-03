Katecheta z Żywca skazany za pedofilię. Wykorzystał seksualnie cztery podopieczne

Były nauczyciel religii z ośrodka szkolno-wychowawczego w Żywcu prawomocnie skazany przez sąd na 5,5 roku więzienia. Mężczyzna wykorzystał seksualnie cztery podopieczne ośrodka.

Sąd Rejonowy w Żywcu pod koniec czerwca ubiegłego roku skazał mężczyznę za seksualne wykorzystanie czterech dziewcząt, z których jedna miała mniej niż 15 lat, na 5,5 roku więzienia. Zgodnie z wyrokiem mężczyzna nie może też przez 15 lat zajmować funkcji i wykonywać zawodów związanych z edukacją i wychowaniem małoletnich. Sąd zakazał mu również zbliżać się przez 10 lat do trójki młodszych poszkodowanych na odległość mniejszą niż 50 m.

Obrońca katechety, tuż po wyroku stwierdził, że zostało naruszone prawo do obrony jego klienta i złożył apelację. Bielski sąd okręgowy utrzymał jednak wyrok pierwszej instancji.

Prokuratura przesłuchała w tej sprawie ponad 20 świadków. Wśród podejrzanych znalazł się nie tylko nauczyciel, który - jak ustaliła prokuratura - molestował cztery wychowanki, ale także była dyrektor ośrodka. Kobieta, która obecnie jest już na emeryturze, miała wiedzieć przynajmniej o jednym przypadku wykorzystywania seksualnego uczennicy. Nikomu jednak tego nie zgłosiła. Śledczy oskarżyli kobietę o niedopełnienie obowiązków. Została za to skazana na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i grzywnę w wysokości 3 tys. zł. W środę bielski sąd okręgowy utrzymał także ten wyrok.

Mężczyzna wykorzystał seksualnie cztery podopieczne ośrodka - jedna z nich była pełnoletnia. Do pierwszego zdarzenia doszło w październiku 2012 r. Mężczyzna doprowadził wówczas niepełnoletnią uczennicę do obcowania płciowego. W lutym ub.r. doprowadził kolejne dwie niepełnoletnie dziewczynki do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. W zamian obiecywał im korzyści majątkowe. Molestowanie pełnoletniej uczennicy miało miejsce w 2016 r..