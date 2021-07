Sosnowiec. Nie trać czasu czekając na autobus, naucz się języka migowego

Od teraz będzie to możliwe w Sosnowcu. Na pięciu przystankach autobusowych pojawią się tablice do nauki języka migowego. Przystanki: osiedle Naftowa, Zagórze Osiedle, Środula Prusa, Milowice Przychodnia i Pogoń Orla to pierwsze miejsca, gdzie pasażerowie będą mogli nauczyć się podstaw ”migania”.