Sosnowiec. Miasto rezygnuje z podatku za psa i zachęca do adopcji zwierząt ze schroniska

Podatek od posiadania psa to podatek nałożony na właścicieli czworonogów, który zobowiązani są do uiszczenia raz w roku. Jego wysokość ustalana jest wprawdzie przez gminy, ale górną granicę ustala Ministerstwo Finansów. W 2021 roku opłatę podniesiono do 13-,30 złotych. Warto pamiętać, że właściciele muszą ponosić opłaty za każdego psa, którego mają w domowym gospodarstwie.

Sosnowiec. Zwierzęta za schroniska czekają na adopcję

Przy okazji władze Sosnowca zachęcają do adopcji zwierząt czekających na nowych właścicieli w sosnowieckim schronisku. - Przy tej okazji mam do Was prośbę. Zajrzyjcie do Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Tam są m.in. Roki, Czarek, Pako i Dragon. Oni czekają na Was i Wasze domy – podkreślił prezydent Sosnowca.