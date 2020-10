Sosnowiec. Kolejne ognisko koronawirusa

– Zgodnie z decyzją sanepidu od 26 do 30 października, dwie grupy: Biedronki i Misie, przechodzą na nauczanie zdalne w związku z pozytywnym wynikiem COVID-19 u nauczyciela – poinformowała dyrekcja przedszkola.

Warto jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad panujących na terenie przedszkola, w tym: o zakazie przebywania rodziców na terenie placówki, ograniczenia do minimum przynoszonych rzeczy. Ponadto, odbiór dzieci odbywa się przed wejściem do przedszkola, a konsultacje z rodzicami prowadzone są telefonicznie.

Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że we wtorek przybyło 16.300 zakażonych koronawirusem. To kolejny rekord. W województwie śląskim to 1298 osób.