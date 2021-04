Sosnowiec. Chleb szkodzi ptakom, więc na Stawikach stanął Ptasi Bufet

Dokarmianie ptaków w mieście chlebem to powszechny widok. Tymczasem to nie najlepszy pomysł. Eksperci od lat ostrzegają, że dokarmianie ptactwa wodnego chlebem, zwłaszcza białym przynosi więcej szkody niż pożytku. Może prowadzić do chorób układu pokarmowego, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.