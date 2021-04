Śląskie. ZTM podnosi ceny biletów, bo musi pokryć straty spowodowane pandemią

Z biletów zwykle pochodziło dotąd ok. 30 proc. wpływów Zarząd Transportu Metropolitarnego, resztę kosztów pokrywały gminy. W czasie pandemii udział ten spadł do 20 proc.

Według informacji ZTM średnia podwyżka cen wszystkich biletów ZTM wyniesie ok. 12 proc.; średni wzrost cen biletów długookresowych i wieloprzejazdowych nie przekroczy 11 proc., a dla jednego z najtańszych biletów okresowych, Miasto 30, wyniesie 6 proc. – cena wzrośnie z 93 zł do 99 zł.

Śląskie. Droższe przejazdy komunikacją publiczną

Wprowadzany jest specjalny bilet na czas pandemii - Sieć 180, za 550 zł. Wskazano, że miesięczny koszt takiego biletu wyniesie niecałe 92 zł, co w półrocznej perspektywie pozwoli zaoszczędzić pasażerom do 400 zł. Bilet ma być dostępny do końca 2021 r., jednak nie będzie można go zwrócić (nawet w przypadku braku możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej).