Śląskie. Zmarła dziewczynka potrącona w Gilowicach. W wypadku zginęła jej mama

Do tragedii doszło w miniony czwartek po godzinie 15.00 w Gilowicach na ulicy Zakopiańskiej. Kierujący hyundaiem tucsonem 68-letni mężczyzna stracił panowanie na pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, następnie otarł się o drzewo, po czym potrącił stojące przy drodze 36-letnią kobietę, która była w widocznej ciąży, oraz jej 3-letnią córeczkę. Pomimo reanimacji i wysiłków ratowników medycznych kobieta zmarła.

Dziewczynka po wypadku została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Jej stan lekarze określali jako krytyczny, zagrażający życiu. Informacja o śmierci dziewczynki wpłynęła w poniedziałek wieczorem do Prokuratur Okręgowej w Bielsku-Białej.

Kierowca usłyszał zarzuty. Co mu grozi

Jak ustalili policjanci, 68-latek był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdów. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginęli ludzie. Grozi za to do 8 lat więzienia.