Śląskie. Wszystkie linie i godziny odjazdów w telefonie, nowa aplikacja już dostępna

Śląskie. Za pomocą aplikacji sprawdzimy rozkład jazdy

- M2GOinfo to pierwsza aplikacja w kraju, która śledzi na trasie wszystkie pojazdy i pozwala na wyszukanie ich aktualnej pozycji na mapie. Daje ona wirtualny dostęp do tablic odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów na ok. 7 tys. przystankach, obsługiwanych dziennie przez ok. 1,5 tys. pojazdów – zachwala aplikację dyrektor departamentu informatyki w urzędzie metropolitalnym Adam Krakowczyk. - Jej zaletą jest możliwość personalizacji dostępu do najważniejszych dla niego danych na wirtualnej tablicy przystanku. Pasażer może tak ją skonfigurować, aby wyświetlała mu tylko wskazane linie, może też stworzyć listę ulubionych przystanków – dodał.