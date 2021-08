Śląskie. Brakuje kierowców, cierpią pasażerowie

Śląskie. Problemy z brakiem kierowców

W ostatnich dniach wystąpiły jednak przypadki, że ZTM zmuszony był odwołać niektóre kursy. Najczęściej sytuacje te dotyczą dwóch spośród tamtejszych największych operatorów komunikacji miejskiej, należących do samorządów miast Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Katowicach oraz Tychach. Dodajmy, że katowickie przedsiębiorstwo od 14 do 23 lipca zmuszone zostało do odwołania ponad 500 kursów.