Śląskie. Wspólna inicjatywa, będą mieszkania na wynajem

Spółka powinna powstać we wrześniu. - Ważne jest to, że gminy na starcie nie dokładają do tej inicjatywy. Wyposażenie kapitałowe – po 3 mln zł od każdej gminy, czyli w sumie 15 mln zł - będzie pozwalało na prężną realizację projektów budowlanych, analiz i kosztorysowania przedsięwzięć – podkreślił Klimaszewski.