Bielsko-Biała. Prezydent z poparciem. Jarosław Klimaszewski uzyskał absolutorium za 2020 rok

- W ubiegłym roku tylko do zadań bieżących oświaty miasto musiało dopłacić z budżetu prawie 138 mln zł, a równocześnie co piąta złotówka wydatkowana została na inwestycje. Nie bez znaczenia jest też fakt, że miasto wpłaca do budżetu państwa tzw. podatek janosikowy. Za ubiegły rok Bielsko-Biała wpłaciło do budżetu państwa 13,1 mln zł, o prawie 3 mln zł więcej niż w roku poprzednim - podkreślił radny Roman Matyja.