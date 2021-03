Śląskie. Wjechał na torowisko w Chorzowie. Zobaczył policjanta, próbował zwiać

Funkcjonariusz podbiegł do samochodu i uniemożliwił ucieczkę kierowcy, który - jak się okazało - był nietrzeźwy.

Młodszy inspektor Wojciech Nowakowski na co dzień pełni funkcję Komendanta Komisariatu Policji I w Chorzowie. W sobotę patrolował miasto, zabezpieczając sobotni mecz Ruchu Chorzów.

- Gdy policjant zbliżał się do auta, kierowca włączył wsteczny bieg i próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Komendant bez wahania podbiegł do pojazdu, wyjął kluczyki ze stacyjki oraz uniemożliwił kierującemu oddalenie się do czasu przybycia drogówki – relacjonuje śląska policja.