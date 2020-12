Śląskie. Wichury w Beskidach. Prawie 50 interwencji strażaków

Nad ranem w przewrócone drzewo na szlaku z Żywca do Zwardonia wjechał pociąg Kolei Śląskich. "Podróżni - 15 osób – zostali przeprowadzeni przez obsługę pociągu do stacji Sól, skąd kontynuowali podróż komunikacją autobusową. Przewoźnik na odcinku od Żywca do Zwardonia uruchomił zastępczą komunikację. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin" – podały służby wojewody.