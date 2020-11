Beskidy. Drążą, drążą aż wydrążą…byśmy mogli wygodnie dotrzeć na Słowację

Na tym beskidzkim odcinku docelowo powstaną cztery tunele. Dwa równoległe w zboczu masywu Barania Góra - ten w kierunku Zwardonia będzie miał ok. 834 m długości, a ten w kierunku Żywca ok. 807 m długości. Kolejne dwa równoległe tunele powstaną w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania. Tunel w kierunku Zwardonia będzie miał ok. 1000 m długości, a ten w kierunku Żywca ok. 990 m długości.