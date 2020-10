Śląskie. W tym roku ”Barbórka” inna niż wszystkie, spółki górnicze i związki zawodowe odwołują imprezy

Trudna sytuacja kopalń. I nie chodzi tylko o koronawirusa

Najbardziej charakterystycznym momentem świętowania są karczmy piwne. Trwają od listopada aż do stycznia. Wymagają długich przygotowań, bo bierze w nich udział wiele osób. W tym roku, w popularnych miejscach, nie zrobiono nawet rezerwacji.

Eksperci, jak i sami górnicy nie mają wątpliwości że podjęte decyzje były jak najbardziej słuszne. Wrócą do takiego świętowania, jak robili to przed laty – we własnych domach lub podczas uroczystości kościelnych. Nigdy nie zapominając o swej patronce, Św. Barbarze.