Śląskie. Ugryzł policjanta. Za taki atak grozi długa odsiadka

Zdarzenie miało miejsce we wtorek. Dyżurny komendy policji w Tarnowskich Górach otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury, która wywiązała się między dwoma pasażerami autobusu.

Agresywny mężczyzna został doprowadzony do tarnogórskiej komendy. Tam badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.