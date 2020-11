Śląskie. Tragedia w Myszkowie. Śmierć w pożarze domku gościnnego

Śledztwo wyjaśni przyczyny pożarku w Myszkowie

Według dotychczasowych informacji, ofiary to goście właścicieli posesji. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę ich śmierci. Kryminalni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myszkowie wyjaśniają teraz szczegółowe przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do pożaru.

Nie był to jedyny pożar, z którym zmagali się strażacy w województwie śląskim. W Mysłowicach płonął dom przy ulicy Hutniczej. Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli policjanci. Stróże prawa dostrzegli gęsty dym oraz płomienie wydobywające się z dachu dwukondygnacyjnego budynku. Przez otwarte okno dostrzegli dwie starsze osoby przebywające na parterze domu. Po chwili na miejsce pożaru dotarły także zastępy straży pożarnej. Wspólnymi siłami mundurowi wyciągnęli 90-letniego mężczyznę, który był jeszcze w stanie sam podejść do okna, oraz 87-letnią kobietę. Oboje, z poparzeniami ciała, przewiezieni zostali do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Po ugaszeniu pożaru czynności na miejscu prowadził inspektor budowlany oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniane zostaną wyjaśnione w śledztwie.