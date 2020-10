Śląskie. Sosnowiec wybuduje nowe lodowisko. Będzie najnowocześniejsze w kraju.

Przez ostatnie tygodnie w urzędzie trwały rozmowy na temat ofert złożonych na budowę hali lodowej. – Rozważyliśmy kilka scenariuszy, w każdym ostatecznie dochodziliśmy do wniosku, że powinniśmy rozstrzygnąć to postępowanie. Przypomnę, że był to trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy nowego lodowiska – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Koszt budowy lodowiska to 52,8 mln zł netto. Wykonawcą zostało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Ta sama firma buduje również stadion (120,2 mln netto) oraz halę sportową (46,8 mln netto). – Będziemy mocno naciskali, aby wykonawca skrócił czas realizacji inwestycji do 19 miesięcy. To pozwoliłoby na oddanie obiektu do użytku wraz ze stadionem oraz parkingami i całym zagospodarowaniem terenu – tłumaczy Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego.