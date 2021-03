Śląskie. Słynne kopalnia i sztolnia na granicy upadłości. Mogą stracić prestiżowy tytuł UNESCO

- Kończą nam się oszczędności i za miesiąc będziemy zmuszeni ogłosić upadłość, co może doprowadzić w przyszłości do utraty tytułu obiektu światowego dziedzictwa - podkreślili członkowie SMZT, które znalazło się na krawędzi bankructwa z powodu pandemii.

To jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która prowadzi samodzielnie dwa zabytki światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga – oraz jedyna na świecie, która zainicjowała, sfinansowała i w 2017 roku przeprowadziła samodzielnie skomplikowaną procedurę wpisu zabytku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Śląskie. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej prosi o wsparcie finansowe

Grzegorz Rudnicki z zarządu SMZT przypomniał, że chodzi o ocalenie dorobku kilku pokoleń tarnogórzan, którzy najpierw udostępnili do zwiedzania Sztolnię Czarnego Pstrąga (w 1957 r.), a później Zabytkową Kopalnię Srebra (1976 r.), w 2017 r. doprowadzając do wpisania ich na najbardziej prestiżową listę zabytków. To jedyne w woj. śląskim zabytki UNESCO, odwiedzane przez turystów z ponad 90 krajów świata.