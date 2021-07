Śląskie. Setki kilogramów nielegalnego tytoniu, akcja policji

Śląskie. Policja przejęła nielegalny tytoń w Katowicach i Częstochowie

Kontrabandę przejęli też częstochowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Dowiedzieli się, że w jednym z centrum handlowych sprzedawane są nielegalne wyroby tytoniowe. - Nieumundurowani stróże prawa pojechali we wskazane miejsce. Na jednym ze stoisk odnaleźli prawie 21.500 sztuk papierosów oraz 1,5 kilograma tytoniu do palenia bez polskich znaków skarbowych akcyzy.